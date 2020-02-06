الرؤوس السوداء بالبشرة قد تكون علامة على مشكلة مرضية

يعاني الكثيرون من مشكلة الرؤوس السوداء التي تظهر على البشرة، ولا يعي العديد أنها قد تكون إنعكاس لمشكلة أكبر في الجسم قد تكون مرض يعاني منه المريض ولا يدري عنه شئ.
فتعد الرؤوس السوداء على الجبين دليل على بعض المشاكل في الجهاز الهضمي وخصوصا اذا ظهرت في المسافة الفاصلة بين الحاجبين، كما قد يرتبط ذلك باضطرابات على مستوى الكبد.
وفي هذه الحالة ينصح بزيارة الطبيب المختص وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون .
أما الرؤوس السوداء على الأنف، فتعني في بعض الحالات حدوث مشكلة في الأوعية الدموية والقلب، ومن الممكن أن يكون هذا ناتجا عن الشعور بالتوتر، ومن أجل تجنب ذلك من الضروري اتباع نظام حياتي صحي مع الحرص على النوم لعدد ساعات كافية لا يقل عن 7 ساعات يوميا.
بالإضافة إلى تناول قدر كافِ من الماء لتنقية الجسم من السموم، بالإضافة إلى غسل الوجه بالغسول المناسب للبشرة لتنظيفها باستمرار من أى شوائب عالقة بها.