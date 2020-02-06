الدوري الإنجليزي الممتاز: إقرار تعديلات جديدة على سوق الانتقالات الصيفي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن موعد انطلاق الموسم الجديد من المسابقة في نسختها التاسعة والعشرين.

🚨 #PL 2020/21 season will start on Saturday 8 August 2020! 🚨 pic.twitter.com/ka0JHJEYJS — Premier League (@premierleague) February 6, 2020

وبحسب إفادة من الحساب الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” فإن الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي سيحين في الثامن من أغسطس 2020.

وستكون انطلاقة البريميرليج 2020-2021 بعد شهر واحد من مسابقة كأس الأمم الأوروبية المزمع عقدها الصيف القادم.

التعديل اللافت للموسم القادم من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز هو بإقرار موعد جديد لسوق الانتقالات الصيفي.

فالموسمان السابقان أغلقت نوافذ الانتقالات مع بداية مباريات الدوري يوم التاسع من أغسطس. أي أنه لا صفقات بعد انطلاق الموسم.

وهو ما أثّر بشكل واضح على بعض الأندية التي اكتشفت ثغرات في قوائمها بعد انطلاق الموسم، وبالتبعية لم تتمكن من تعزيز صفوفها.

فيما منحت الرابطة وقتًا أطول هذا الموسم للأندية ومدّت فترة الانتقالات إلى الأول من سبتمبر، أي بإمكان الأندية إبرام صفقات بعد أول أربع جولات من المسابقة.

وجاء هذا القرار بعد اجتماع اليوم الخميس بين ممثلي الأندية المشاركة بالمسابقة وهيئة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رئيس الرابطة، ريتشار ماسترز، إن لقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثرًا على قرار تمديد فترة الانتقالات، لتمكين الأندية من إبرام الصفقات ومنحها الوقت الكافي.

حمل مانشستر سيتي اللقب في الموسمين الأخيرين من المسابقة، بينما يتصدر ليفربول لائحة الترتيب بفارق مريح هذا الموسم وفي طريقه لحسم اللقب.