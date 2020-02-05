500 مليار ريال استثمارات تعدينية مستهدفة

الرياض – البلاد

طرحت المملكة العديد من فرص الاستثمار بقطاع التعدين وذلك خلال المشاركة في مؤتمر الاستثمار التعديني الأفريقي بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا الذي انطلقت فعالياته والمعرض المصاحب وسط حضور دولي كبير يضم رؤساء وزعماء عدد من الدول ووزراء التعدين وكبار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

رأس وفد المملكة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، الذي بدوره استعرض الفرص الاستثمارية التعدينية بالمملكة، كما قدمت وكالة الوزارة للثروة المعدنية السعودية عرضا عن المساهمة الحالية لسلاسل القيمة المعدنية في الاقتصاد السعودي.

وعلى هامش المؤتمر التقى المهندس المديفر مع وزير الثروة المعدنية بجنوب أفريقيا جيودي ما نتشيه، واستعرضا خلاله أوجه التعاون بين السعودية وجنوب أفريقيا في مجالات التعدين.

وشهد جناح المملكة “استثمر في السعودية” المشارِك في المعرض المصاحب للمؤتمر، توقيع اتفاقية شراكة بين شركة الهيثم للتعدين السعودية وشركة DTP الفرنسية، سعيا نحو تطوير التشغيل في قطاع التعدين في المملكة.

استثمارات الاستكشاف

بحسب بيانات لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ، يقدر حجم ثروة التعدين الخام الموجودة في المملكة بنحو 5 تريليون ريال لم يتم استغلالها ، ويتوقع ان يضيف قطاع التعدين نحو 97 مليار ريال للناتج المحلي الاجمالي.

وتعمل المملكة على برنامج الاستكشاف المعجل لإطلاق المزيد من مشاريع التعدين الجديدة، وطبا لتصريح سابق للمهندس خالد المديفر ، ستستثمر السعودية نحو 3.8 مليار دولار (14.25 مليار ريال) لتيسير إتاحة البيانات الجيولوجية، وتقليص المعوقات الإدارية، في إطار سعيها لدعم أنشطة التنقيب عن المعادن ، وتحسين جودة البيانات لخفض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في فرص تعدينية جديدة للذهب والزنك والمعادن النادرة ومعادن أخرى، وتعمل على إنشاء منصة رقمية للمساهمة في إنهاء إجراءات تراخيص التنقيب خلال 60 يوما، مقارنة مع ستة أشهر حاليا، ورخصة الإنتاج خلال 6 أشهر، ويتيح القانون الجديد أيضا ملكية بنسبة 100%.

وتشهد المملكة إحدى أكبر عمليات المسح الجيولوجي في العالم لتحقيق انطلاقة قوية لقطاع التعدين السعودي ليشكل جزءا من استراتيجية صناعية على نطاق أوسع، تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجذب استثمارات من القطاع الخاص.

وكان الملتقى الخامس “الثروات الطبيعية في المملكة ورؤية مستقبلية”، الذي عقد مؤخرا في الرياض، قد بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في الثروات المعدنية.

وطبقا لبيانات سابقة للهيئة المساحة الجيولوجية، يستهدف قطاع التعدين جذب استثمارات أجنبية تقدر بـ500 مليار ريال خلال “رؤية 2030″، مشيرا إلى وجود شركات أجنبية صغيرة تعمل في هذا المجال خاصة في “النحاس”، لافتا إلى أن هذا القطاع رغم تاريخه الطويل في السعودية إلا أنه لا يزال مبتدئا ، وأن الموجود أكبر من الحالي بالنسبة لخامات الفوسفات، والحديد، والذهب، والنحاس، والزنك ، ومن المتوقع أن يوفر القطاع نحو 260 ألف وظيفة، وسيصل الرقم إلى نحو 400 ألف وظيفة، وفقا لاستراتيجية تطوير قطاع التعدين.

وتتواصل الجهود منذ إطلاق استراتيجية وطنية جديدة للتعدين ترتكز على السعي لتحقيق التنوع الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام، وخصت هذا القطاع كونه الركيزة الثالثة للصناعات السعودية غير ، إلى جانب قطاعي النفط والغاز، والبتروكيماويات.