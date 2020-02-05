ملتقى شتوي للفوتوغرافيين في أبها

أبها ــ سهام العناني

أطلقت جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء امس ليالي الفوتغرافيين الشتوية بندوة عن مستقبل التصوير في منطقة عسير تحدث فيها مدير الجمعية أحمد السروي والدكتور عيسى عسيري من هيئة تطوير عسير ورئيس نادي عسير الفوتوغرافي حسين القحطاني وذلك في المدينة العالية بأبها. وتناولت الندوة أبعاد ومستقبل التصوير حيث بين مدير الجمعية أحمد السروي أن العمل التوثيقي الذي يقوم عليه الفوتغرافيون لمنطقة مما يحتم على جميع الجهات الحكومية والخاصة بذل جهود اكبر في تكوين صورة عميقة تعمل على إبراز المكونات السياحية والتراثية والحضارية،

مؤكدا عمل الجمعية على دعم جميع المواهب الفوتغرافية وتدريبهم وتعليمهم فنون التصوير من خلال لجنة مختصة بذلك إضافة لتنظيم ملتقيين سنويين شتوي وآخر رمضاني يجمع جميع المواهب والمحترفين في مكان واحد لتبادل الخبرات والقدرات لإخراج جيل من الجنسين يملكون فنيات وإمكانيات فوتغرافية متميزة.

وأكد عسيري على دور المصورين في استراتيجية المنطقة التي سيعلن عنها قريبا حيث سيكون لهم دور كبير في متابعة و حفظ التطورات التي ستكون عليها المنطقة في الفترة القادمة، كاشفا عن مشروع يجري العمل عليه باسم صنع في عسير ليكون محضنا لكل صناعة و فكرة تراثية و تاريخية للمنطقة و يعمل على دعم التوجهات الحكومية في دعم القدرات المحترفة و استثمار خصائص منطقة عسير و اعمال أهلها بشكل استثماري يعود عليهم بالنفع والفائدة.

واعتبر رئيس نادي عسير الفوتوغرافي حسين القحطاني أن العمل التعاوني فيما بين الفوتغرافيين والفوتغرافيات يؤكد التوجه نحو حفظ كل موروث وتاريخ بشكل مصور تتناقله الاجيال وفق اعمال وتعاونات تجمع المحترفين بالهواة للوصول لعمل تشاركي بين النادي وجمعية الثقافة والفنون والجهات الحكومية والخاصة.