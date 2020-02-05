تقرير روسي يؤكد نقل قطر 50 مدرباً للمرتزقة

البلاد – وكالات

تتوالى فضائح النظام القطري الإرهابية، وسياسته التخريبية في دعم وتمويل المتطرفين بالمنطقة، لتنفيذ أجندته بنشر الفوضى، حيث كشفت تقارير لوكالة الأنباء الروسية الاتحادية المرتبطة بالكرملين، تورط الدوحة في تمويل نقل المقاتلين، الذين اعترفوا بالحصول على 2000 دولار شهريا للقتال في الحروب الأهلية بالمنطقة، وآخرها دعم تركيا لتمويل 1200 من مقاتلي المتمردين السوريين من شمالي سوريا، إلى معسكرات تدريب بالقرب من إزمير قبل نقلهم إلي ليبيا للمشاركة في القتال هناك.

وقالت الوكالة إن المقاتلين نقلتهم شركة طيران ليبية إلي مدينة مصراتة، حيث انضموا إلى حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها تركيا في قتالها ضد الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد. ووفقاً للتقرير، وصل 50 مدرباً من شركة أمنية تركية خاصة على صلة وثيقة بالحكومة “SADAT”، إلى العاصمة طرابلس، إلى جانب مدربين من الجيش التركي.

من جهة ثانية، تتزايد المخاوف الدولية من عدم قدرة الجهات الأمنية القطرية على ضمان أمن وسلامة مئات الآلاف من المشجعين، المتوقع وصولهم إلى الإمارة خلال كأس العالم 2022، بعدما عثرت السلطات هناك أخيراً على جثة رجل الأعمال البريطاني مارك بينيت مشنوقًا في أحد فنادق الدوحة الفاخرة، وعدم قدرتها على فك طلاسم الحادث.

وقال موقع “مباشر قطر”، إن رجل الأعمال البالغ من العمر 52 عامًا هو العضو المنتدب السابق لشركة توي البريطانية، والذي تقلد منصبي مدير العلاقات التجارية والمدير الإداري للرحلات في شركة توماس كوك للسفريات، التى أعلنت إفلاسها مؤخرا، انتقل إلى قطر عام 2012 وعمل نائبٍ أول لرئيس شركة قطر هوليداي وهو المنصب الذي تركه في أكتوبر.

وأكد الموقع أن التحقيقات في الحادثة أفادت بأن سبب الوفاة لا يزال غير معروفٍ، وتواصل أجهزة البحث الجنائى البحث عن سبب الحادث، الذي أثار مخاوف دولية من عدم استقرار الأوضاع الأمنية في قطر.