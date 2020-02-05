بشرى كبرى لعشاق البيتزا .. 7 فوائد صحية لا يمكن تخيلها!

أضرار البيتزا تشغل أذهان الكثيرين وتمنعهم من الاستمتاع بها نظرا لما تحتويه من نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون.

وفي هذا التقرير تتفجر المفاجاة التي لا يعرفها كثيرون، أن للبيتزا فوائد كثيرة، ومنها إمداد الجسم بالطاقة.

وكشف أخصائي التغذية الإيطالي “سيلفانو جالوس”، بجامعة هارفارد، أن البيتزا تحمي من الأمراض، إذ تقلل من خطر النوبات القلبي.

وتحمي البيتزا من السرطان، بشرط أن تكون طازجة وليست مجمدة، وفقا لمواقع cnn” ، “healthline”، “healthbenefitstimes”.

وتتضمن مكونات البيتزا المجمدة نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر والصوديوم.

كما يتم إضافة مواد حافظة اصطناعية ودهون غير صحية إليها، لإبقاء طعمها مميزا.

ووفق التقرير فإن شريحة البيتزا الواحدة المجمدة تحتوي على 380 سعرا حراريا، 18 جراما من دهون، 39 جراما من الكربوهيدرات، 8 جرامات من السكر، 810 جرامات من الصوديوم.

وتضم البيتزا الطازجة، والتي نصح “جالوس” بتناولها، مكونات صحية مثل زيت الزيتون ودقيق القمح، صلصة طماطم محلية الصنع، الجبن الطازج.

كما تحوي الخضروات الطازجة، والتي تعطي طاقة وفائدة أكبر للجسم، ويمكن تعزيز محتوى البيتزا بمصادر بروتين صحية مثل الدجاج المشوي.

وتقدم البيتزا كمية جيدة من الصوديوم من صلصة الطماطم والجبن، بالإضافة إلى الكالسيوم والليكوبين بالطماطم، والذي يكافح الأمراض.

كما أن قشرة البيتزا الخارجية مصنوعة من الدقيق الأبيض والذي يوفر الحبوب الكاملة والألياف ويتم هضمها ببطء معطية شعورا بالشبع.

وذكر موقع “healthbenefitstimes”، 7 فوائد صحية للبيتزا، نستعرضها في التقرير التالي

الوقاية من السرطان

تقي مادة الليكوبين الموجودة بصلصة الطماطم من السرطان، إذ أنها مضادة للأكسدة، كما أنها تعطي طاقة للجسم، بالإضافة إلى وجود حمض الفوليك بداخلها، والذي يقضي على سرطان القولون وسرطان عنق الرحم وسرطان الرئة.

تقليل الإصابة بأمراض القلب

يساعد زيت الزيتون، إذا تم استخدامه في البيتزا، على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، ورفع مستوى الكوليسترول الحميد، والذي يساعد على حماية القلب.

منع الإصابة بالأنيميا

تحتوي الموزاريلا على نسبة عالية من البروتين والدهون والصوديوم والكالسيوم، ويلعب الحديد دورا حيويا للغاية في تكوين الهيموجلوبين، ويساعد على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم والحماية من الأنيميا.

سهولة الهضم

تحتوي صلصلة الطماطم على فيتامين “ب”، والذي يعزز وظائف الجهاز الهضمي واستعادة الشهية.

منع السمنة

يساعد الكالسيوم الموجود في الجبن، في الحفاظ على وزن الجسم للإناث والذكور، إذ أن الكالسيوم يطلق هرمونات الغدة الدرقية التي تساعد على حرق الدهون أولا بأول.

تعزيز الجهاز المناعي

تحتوي البيتزا على عدة بروتينات بسبب الخضروات والطماطم والجبن بداخلها، وتساعد البروتينات في تعزيز الجهاز المناعي ومنع الإصابة بالأمراض والالتهابات.

خفض مستوى السكر

تتضمن البيتزا الثوم، وهو مصدر كبير للمنجنيز والسيلينيوم وفيتامين سي.

كما أنها تحتوي على عشبة الأورجانو والتي تستخدم في إعطاء نكهة للبيتزا، وتضم كمية كبيرة من المنجنيز وفيتامين “ك”، ويساعد المنجنيز على الحفاظ على نسبة السكر في الدم وخفضها.

ويجب عدم الإكثار من تناول البيتزا بسبب الدقيق المستخدم في صنع العجين.

إذ ينصح بتناولها مرة واحدة أسبوعيا لمنع تراكم الدهون في الجسم، مع الحفاظ على ممارسة التمارين الرياضية وتناول الفواكه الصحية.