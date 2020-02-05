بالفيديو.. طائرة تنشطر نصفين أثناء هبوطها في مطار باسطنبول

اسطنبول : وكالات

خرجت طائرة مدنية تقل 177 راكبا، عن المدرج خلال هبوطها في مطار بإسطنبول، الأربعاء، ما أدى إلى انشطارها قسمين.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول بأن الحادث وقع في مطار صبيحة غوكشن

وذكرت الأنباء أن الطائرة من طراز بوينغ 738 وأنها كانت قادمة من إزمير.

وأكد وزير النقل التركي أن جميع الركاب الـ177 بخير وأن أيا منهم لم يصب بجروح

وأشار إلى أن الطائرة انزلقت أثناء هبوطها باتجاه الطريق العام.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للحادث المروع

حيث يظهر الركاب وهم ينزلون من الطائرة، وأظهرت مقاطع فيديو أخرى نيرانا اشتعلت في أجزاء منها.