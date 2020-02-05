بالأرقام.. المالية تعلن تفاصيل أوامر الصرف لعام 2019

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة المالية ، اليوم الأربعاء، عن صرفها جميع مطالبات القطاعين العام والخاص المتعلقة بأوامر الدفع خلال العام 2019، حيث بلغ إجمالي قيمة الأوامر 993.8 مليار ريال.

وبلغ إجمالي أوامر الدفع المستلمة 1005361 أمر دفع، حيث تم صرف 792.7 مليار ريال للقطاع العام، بينما بلغ عدد الأوامر غير المصروفة ما نسبته 5 %.

كما تم صرف 201.1 مليار ريال للقطاع الخاص، وبلغت قيمة الأوامر غير المصروفة ما نسبته 5%، حيث تم صرف ما نسبته 98 % من مستحقات القطاع خلال 30 يوماً.

فيما تم صرف 200.9 مليار ريال، أي ما نسبته 99% من إجمالي المبالغ المصروفة للقطاع الخاص، والخاصة بالمطالبات المالية للسنة المالية 2019 خلال 60 يوماً.