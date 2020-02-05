متابعات

«الصحة العالمية»: لا توجد أنواع علاج «فعالة معروفة» لـ«كورونا»

صحيفة البلادaccess_time11 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ       5 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

قللت منظمة الصحة العالمية ، اليوم (الأربعاء)، من أهمية تقارير إعلامية أشارت إلى اكتشاف عقاقير «مبتكرة» يمكنها علاج المصابين بفيروس كورونا الجديد الذي انتشر على نحو وبائي في الصين، وظهر فيما لا يقل عن 20 دولة أخرى، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكر تقرير بثه التلفزيون الصيني، أن فريق أبحاث في جامعة تشيجيانغ اكتشف عقاراً فعالاً لعلاج الفيروس، كما أفادت محطة «سكاي نيوز» البريطانية، بأن باحثين حققوا «تقدماً كبيراً» في ابتكار لقاح.

وتعليقاً على هذه الأنباء، قال طارق جاساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: «لا توجد أنواع علاج فعالة معروفة لهذا الفيروس».

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *