اكتمال الاستعدادات لانطلاقة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً

الرياض : واس

أكمل الاتحاد العربي لكرة القدم ولجانه التنظيمية جميع الاستعدادات الخاصة بإطلاق بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً التي ستقام في 3 مدن في المملكة السعودية، وهي الرياض والدمام والخبر خلال الفترة من 17 فبراير الحالي حتى 5 مارس القادم، بالشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة.

ويشارك في منافسات البطولة 16 منتخباً، وهي العراق وتونس وموريتانيا والكويت في المجموعة الأولى، والمغرب والبحرين وجيبوتي ومدغشقر في الثانية، والسعودية وفلسطين والجزائر ومصر في الثالث، بالإضافة إلى السودان وليبيا والإمارات والسنغال في المجموعة الرابعة.

ويأتي ذلك ضمن اهتمامات الاتحاد العربي لكرة القدم بتطوير بطولاته وتنمية مسابقات الفئات السنية للمنتخبات العربية خلال الفترة المقبلة بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد، بما يكفل استمراريتها واستفادة اللاعبين العرب وتنمية قدراتهم وإمكانياتهم الفنية.