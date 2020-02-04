قطر تتحالف مع تركيا لإشعال «ليبيا»

البلاد – رضا سلامة، محمد عمر

كشفت صحيفة بريطانية، أن النظام القطري تجاوز مرحلة تمويل المليشيات إلى ليبيا، وبدأ في إرسال شحنات من الأسلحة الخفيفة بهدف تسليح المرتزقة السوريين الذين تهربهم تركيا لمحاربة الجيش الوطني الليبي لدعم حكومة فايز السراج.

وقالت صحيفة “آرب ويكلي” البريطانية، إن تعاون النظامين القطري والتركي لإشعال الأمور في ليبيا يستغل عناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في السودان لإذكاء الفتنة والتسبب في الفوضى بطرابلس عبر الحدود المشتركة مع ليبيا.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا السيناريو أصبح واضحًا للجميع، بعد أن أعلنت مصادر أمنية سودانية، أن الأسلحة التي ضبطت على الحدود كان سيتم تهريبها إلى ليبيا، وتم ضبط الشحنة من قِبَل قوات الدعم السريع السودانية، كما تم القبض على أشخاص يملكون جوازات سفر تركية.

وفي سياق احتمائها دوماً بأنقرة، وتحويل الدوحة إلى مقاطعة تركية وقعت أنقرة والدوحة اتفاقا أمنياً جديداً، يتم بموجبه تكليف قوات من الشرطة التركية بالعمل في قطر خلال الأحداث المهمة، وعلى رأسها كأس العالم لكرة القدم المقرر في شهري نوفمبر وديسمبر من العام المقبل، ما يثير وفقاً لتقرير صحفي نشره موقع “نورديك مونيتور” الاستقصائي، المزيد من الشكوك بشأن قدرة الإمارة الصغيرة على تأمين نفسها في الحدث العالمي المرتقب. وسلطت وثائق مسربة الضوء على مدى قوة التأثير التركي في إزاحة رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ عبدالله بن ناصر عن منصبه بهدف تمرير اتفاقية أمنية شاملة تستهدف حماية وتنظيم مسابقة كاس العالم 2022.

وطبقا للاتفاق الذي نشر وثائقه “نورديك مونيتور”، فإن تركيا ستقدم “دعماً أمنياً” لقطر عند استضافة الأخيرة أحداثا مهمة، مع التركيز على مونديال 2022، لكن الحدث الرياضي البارز لن يكون نهاية التعاون الأمني. ولفت الموقع الاستقصائي إلى أن صحيفة “صباح” التركية الناطقة بلسان الحزب الحاكم، أكدت أن أنقرة ستوفر دعماً للسلطات القطرية، للتدخل في حالات الطوارئ والعمليات الخاصة والتخلص من القنابل، والإجراءات الأمنية ضد التهديدات الكيميائية والبيولوجية والنووية.

وفي تركيا، لاتزال ممارسات أردوغان تثير الاستنكار والجدل والأزمات في الخارج والداخل، عبر تدخلاته في ليبيا ويصر على مواصلة الهجمات على سوريا، مع توجهه لتشكيل مليشيات لقمع الأتراك يسميها “حراس الليل”، ويصفها مراقبون بأنها النسخة التركية للحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن تأمين النظام وتصفية معارضيه في الداخل والخارج.

فيما أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، طلال الميهوب، أن البرلمان يعتزم مقاضاة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، والرئيس التركي رجب أردوغان، لدى مجلس الأمن الدولي، بتهمة التورط في تجنيد ونقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا، بما يعد انتهاكًا خطيراً لنتائج مؤتمر برلين ووقف إطلاق النار وللتعهدات بوقف التدخل الخارجى فى ليبيا.