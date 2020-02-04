الرياضة

بالأمس مولود واليوم اختبار منشطات..

عبد الرزاق حمدالله يخضع لاختبار المنشطات

محمد ابو الوفاaccess_time10 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ       4 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
حمد الله

زار وفد من لجنة المنشطات نادي النصر صبيحة اليوم الثلاثاء بحسب ما صرّح المتحدث الرسمي للعالمي، سعود الصرامي.

وخضع 8 لاعبين من النصر لكشف المنشطات العشوائي وفق أنظمة “WADA” من بينهم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

تأتي تلك الزيارة قبل يومين من مباراة النصر ضد الفتح لحساب المرحلة السابعة عشرة من الدوري والمقدر لها في العاصمة الرياض.

وكتب الصرامي عبر حسابه الرسمي في تويتر..

“سعدنا في النصر بزيارة وفد كريم من لجنة المنشطات و أخذ عينات عشوائية ل٨من نجوم العالمي وفق أنظمة wada يتقدمهم هداف العالم عبدالرزاق حمدالله”.

“و النصر دائماً يرحب بتطبيق الأنظمة من أجل منافسة شريفه و نزيهة تعزز للروح الرياضية”.

“و هذه المبادئ عنوان راسخ لثقافة العالمي التي لا يتنازل عنها”.

ورُزق حمد الله بمولود جديد أسماه محمد ريان أمس الإثنين، بينما استقبل تهنئة خاصة من زملائه ورئيس النادي صفوان السويكت.

محمد ابو الوفا

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