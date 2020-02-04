عادات خاطئة قد تؤدي للإصابة بالسرطان.. تعرف عليها

صحة و عافية متابعاتعادات خاطئة قد تؤدي للإصابة بالسرطان.. تعرف عليها فرناس حفظيaccess_time10 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ 4 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان وفي اليوم العالمي لمرض السرطان جئنا إليك عزيزي القاري ببعض العادات الخاطئة التي قد تؤدي إلى هذا المرض وذلك بحسب ما ورد في موقع :bestlifeonline 1/ أمراض اللثة كشفت الدراسات الحديثة والتي نشرت في مجلة المعهد الوطني للسرطان أن مرض اللثة يرتبط بزيادة قدرها 24 في المئة في كل من سرطان الرئة والقولون والمستقيم، لذلك ينصح بالاهتمام بنظافة الفم للوقاية من السرطان. 2/ الطيران يعرض الركاب لمستويات عالية من الأشعة فوق البنفسجية أثناء السفر بالجو وهو ما يتسبب في زيادة خطر الاصابة بسرطان الجلد. 3/ ضوء التلفاز كما كشف احدى الدراسات أن الضوء الاصطناعي المنبثق من شاشة التليفزيون يرتبط بسرطان الثدي والبروستاتا لذلك ينصح بعدم التعرض لهذا الضوء لساعات طويلة. 4/ حرق البخور أثبتت الابحاث العلمية أن حرق البخور يسبب الاصابة بمرض سرطان الرئة . 5/الشموع المعطرة وجدت الابحاث العلمية أن الشموع المعطرة تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية التي قد تؤدي إلى الاصابة بسرطان الجهاز التنفسي. 6/ المنظفات المنزلية اشارت الدراسات العلمية أن المنظفات المنزلية تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية التي تزيد من خطر الاصابة بالاورام السرطانية بالجسم. 7/الاجهاد الشديد وفقا لما ورد للمعهد الوطني للسرطان فأن الاجهاد الشديد قد يزيد من خطر الاصابة بالامراض السرطانية عن طريق أمراض ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب وارتفاع السكر بالدم. 8/الافراط في التدخين بالتأكيد التدخين عامل أساسي في الاصابة بسرطان الرئة، لما تحتويه السجائر من مواد سامة تؤدي إلى تلف الرئة. 9/ إهمال شرب الماء على حسب ما ورد بالابحاث العلمية أن إهمال شرب الماء يؤدي إلى الاصابة بالسرطان لأن شرب الماء يعمل على طرد السموم من الجسم وتنقية الدم. مرتبط