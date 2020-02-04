انطلاق ملتقى الخيمة الشتوية بالأفلاج

الأفلاج ـ البلاد

أطلقت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج ممثلة بوحدة الأنشطة الطلابية ممثلةً بالقسم الاجتماعي أمس ، “ملتقى الخيمة الشتوية” الذي يقام للعام الثاني على التوالي . وشهد أول لقاءات فعاليات “ملتقى الخيمة الشتوية” حضور المشرف على كليات الأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، ووكيل كلية المجتمع للشؤون التعليمية والأكاديمية بكلية المجتمع بالأفلاج الدكتور فهد بن سلطان القحطاني وعدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وتعد هذه الخيمة أحد البرامج الاجتماعية التي تقدمها الكليات لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس وموظفين وطلاب في فصل الشتاء، لتعزيز روح الألفة والمحبة بين منسوبي كليات الجامعة وطلابها من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج وبعض الموروثات الشعبية. يذكر أن “ملتقى الخيمة الشتوية” يصاحبه على مدار أسبوع عدد من الفعاليات والبرامج واللقاءات والمسابقات .