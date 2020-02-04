الفيصل يوجه بخطة عمل للاستفادة من المياه المهدرة

جدة- ياسر بن يوسف

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بوضع خطة عمل وبرنامج زمني لا يتجاوز ثلاثة أعوام لتنفيذ مشروع تتشارك فيه كافة الجهات الحكومية بالتنسيق مع إمارة المنطقة للاستفادة من المياه المهدرة والمياه المعالجة واستخدامها في التشجير والتوسّع في الرقعة الخضراء بمحافظات المنطقة على أن يبدأ التنفيذ العام الحالي.

ولفت الأمير خالد الفيصل لدى ترؤسه اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة إلى أن القيادة تحرص على توفير كل ما من شأنه خدمة المنطقة وسكانها، وسخرت لأجل ذلك كافة الإمكانات، مشيراً سموه إلى ضرورة تضافر الجهود وتكاملها لتحقيق التنمية في كافة مناحي الحياة.

وشدد سموه على أهمية الاستفادة من المياه المهدرة في تشجير المدن وإنشاء متنزهات وطنية على أن تتشارك كافة الجهات في ذلك وأن تتولى الجامعات تنفيذ الدراسات الخاصة بذلك، موجهاً سموه بعقد حلقة نقاش لعرض خطط الجهات التنفيذية أواخر رجب المقبل.

وتخلل الاجتماع استعراض لخطط فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة للاستفادة من مياه الأمطار لأغراض التشجير وإنشاء المتنزهات الوطنية، وفي هذا الصدد سيتم تنفيذ 9 متنزهات برية في محافظات القنفذة والليث والطائف، فيما قدّمت شركة المياه الوطنية نبذة عن أعمالها للإفادة من المياه المعالجة والاتفاقيات المبرمة مع الأمانات للتوسع في الرقعة الخضراء بمحافظات المنطقة.

من جهة أخرى استقبل سموه في مقر الإمارة بجدة، قائد المنطقة الغربية المعُين حديثًا اللواء الطيار الركن أحمد علي الدبيس.

وهنأ سموه اللواء الدبيس بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله، فيما عبّر قائد المنطقة الغربية عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل، مؤكداً أن منسوبي القطاع لن يدخروا جهدًا في سبيل خدمة الدين ثم المليك والوطن.

كما استقبل سموه في مقر الإمارة بجدة، مدير السجون بالمنطقة المُعين حديثًا العميد إبراهيم الغامدي.

وهنأه سموه بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله، كما استمع سموه إلى نبذة عن الأعمال التطويرية للإصلاحيات، والخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون بالمنطقة، والبرامج والأنشطة التي تستهدف النزلاء وتركز على تأهيلهم وتهيئتهم ليكونوا أفرادا فاعلين بعد الإفراج عنهم .

من جهته، قدم مدير السجون بالمنطقة شكره للأمير خالد الفيصل، سائلًا الله أن يكون عند حسن الظن.