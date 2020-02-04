“العمل” تتيح إعارة العاملين بين منشآت قطاع التغذية عبر “أجير”

وأكّدت الوزارة أن إعارة العاملين بين القطاعات المشمولة بنظام “أجير” تتم بشكل إلكتروني من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، مؤكدة على أنها ستكون خاضعة للشروط التي تم اعتمادها سابقاً، والتي تشمل أن تكون المنشأتان تمارسان النشاط ذاته، وتقع ضمن النطاق الاخضر المتوسط فما فوق، ولا تتجاوز فترة الإعارة مدة 12 شهراً خلال عامين، ولا يتم إعارة أكثر من 20% من العمالة الأجنبية في المنشأة، داعية المنشآت الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمة إلى الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج أو من خلال الرابط: https://www.ajeer.com.sa/ ويُتيح برنامج أجير للمنشآت إعارة عمالتها للمنشآت الأخرى بشكل مؤقت بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بهدف تقليل وقت وجهد الوصول إلى الأيدي العاملة وتوفيرها بشكل أسرع وأسهل، إضافة إلى تدوير الخبرات داخل سوق العمل السعودي، وضمان الحماية من مخالفات أنظمة سوق العمل السعودي.