استخلاص المياه من الهواء .. بشرى مذهلة في الطريق!

تعاني العديد من الدول من الشح في المياه أو في مصادرها النافعة والصالحة للحياة، لكن هذه الدراسة تزف بشرى غريبة.

بحسب سكاي نيوز، فإن عدد من العلماء داخل مختبر جون هوبكنز للفيزياء التطبيقية”APL، بولاية “ميريلاند” الأمريكية، ربما يحققون المفاجأة.

ويعمل هؤلاء العلماء على تطوير بعض المواد يمكنها جمع كميات هائلة من المياه صالحة للشرب من الهواء.

ويستقر الحل او المفتاح الجديد للكشف المذهل في هذه الأبحاث في مادة تسمى إطار معدني عضوي MOF.

وفي السابق تمكنت الكثير من الدراسات من استخدام مادة الإطار المعدني العضوي MOF لإمتصاص بخار الماء من الهواء.

ويعقب هذا جمعه في صورة سائلة للشرب، وتباينت النتائج، من 100 مل من الماء لكل كيلوجرام من هذه المادة.

مع تصميم نفذته جامعة “بيركلي” في عام 2018، إلى أكثر من 1.3 لتر في اليوم للكيلوجرام الواحد، ولكن النظام الجديد يحطم هذا السجل.

وشرح الباحثون في “مختبر جون هوبكنز للفيزياء التطبيقية”APL، الاستراتيجية الجديدة.

وقال إنه تمكنا من تحديد مادة الإطار المعدني العضويMOF القادرة على إنتاج 8.66 لتر من المياه يوميًا لكل كيلوجرام مما يجعل هذه المادة مثالية، وهي نتيجة غير عادية”.