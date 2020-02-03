منصة لتنمية مهارات طلاب الجامعات على “الكتابة الصحافية”

جدة – ياسر بن يوسف

نجحت مبادرة برنامج “سفراء الوسطية 4” بجامعة طيبة، في إطلاق منصتها الرقمية “رسل الخير”، التي تستهدف تنمية مهارات 180 طالبا وطالبة من 30 جامعة سعودية على فنون الكتابة الاحترافية في “التحقيقات والمقالات والأخبار” الصحافية، وذلك على مدى الأشهر الثلاثة القادمة.

وقال عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة، الدكتور محمود الحربي، إنه سيتم خلال الشهور الثلاثة تزويد المتدربين بمعلومات تفصيلية دقيقة من قبل الممارسين المحترفين في كل الفنون الصحافية المختارة. وأضاف “يتوقع أن تبلغ عدد المخرجات النهائية بعد انقضاء مدة التدريب الفصلية في 23 أبريل القادم نحو 540 مادة موزعة على كتابة الأخبار، والتحقيقات، والمقالات، بمعدل 180 مادة شهريًا لكل فن من الفنون الصحافية المختارة”.

وأوضح الدكتور الحربي، أنه يحق لكل طالب وطالبة المشاركة في الفنون الصحافية المختارة بمادة واحدة شهريًا في كل مجال، على أن يتم اختيار الفائزين شهريًا بعد إخضاع موادهم للتقييم المهني والعلمي من قبل لجنة تحكيم على مستوى عالِ من الأهلية، تُحدد من خلاله الفائزين في كل مجال صحافي ومنحهم جوائز قيمة.