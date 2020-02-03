رسالة واتساب بالخطأ تنقذ رجلا من الانتحار

تمكنت الشرطة المحلية لمدينة رو في مقاطعة ميلانو الإيطالية، من إنقاذ حياة رجل إيطالي يبلغ من العمر 50 عاماً من محاولة انتحار بعد إرساله عبر تطبيق “واتساب” رسالة يعلن فيها عزمه على الانتحار وإنهاء حياته تحت عجلات القطار، وبدلا من أن يرسل الرسالة إلى حبيبته السابقة وجهها بالخطأ إلى هاتف ضابط شرطة محلي، ومن حسن الحظ أن الرسالة وصلت إلى الضابط قبل تنفيذ الانتحار بدقائق قليلة مما ساعد على سرعة نجدته من الموت.

ووفق وسائل اعلام محلية، ، نشرت صحيفة “كوريرا ديلا سيرا” الإيطالية أنقذت الصدفةتفاصيل إنقاذه وهى أنه قد تظاهر ضابط الشرطة بأنه حبيبة الرجل الخمسيني، وواصل الحديث معه، وحاول الحصول منه على المزيد من المعلومات لكسب بعض من الدقائق، وفي الوقت نفسه، الاتصال بالشرطة المحلية لرو الإيطالية.

ونجحت الشرطة الإيطالية في تحديد اسم الشخص الذى يحاول الانتحار وربطه بوجه الشخص، ونجح فريق التحقيق في العثور على الرجل على رصيف محطة “Rho-centro” للسكك الحديدية، بينما كان يستعد لإلقاء نفسه تحت قضبان القطارات، وبعد الحديث مع الرجل الخمسيني، استطاع رجال الشرطة المحلية إيقافه ومنعه من الانتحار، ثم رافقوه إلى المستشفى، حيث بقي لإجراء فحوصات طبية ونفسية.