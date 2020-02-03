رسالة واتساب بالخطأ تنقذ رجلا من الانتحار

تمكنت الشرطة المحلية لمدينة رو في مقاطعة ميلانو الإيطالية، من إنقاذ حياة رجل إيطالي يبلغ من العمر 50 عاماً من محاولة انتحار بعد إرساله عبر تطبيق “واتساب” رسالة يعلن فيها عزمه على الانتحار وإنهاء حياته تحت عجلات القطار، وبدلا من أن يرسل الرسالة إلى حبيبته السابقة وجهها بالخطأ إلى هاتف ضابط شرطة محلي، ومن حسن الحظ أن الرسالة وصلت إلى الضابط قبل تنفيذ الانتحار بدقائق قليلة مما ساعد على سرعة نجدته من الموت.
ووفق وسائل اعلام محلية، ، نشرت صحيفة “كوريرا ديلا سيرا” الإيطالية أنقذت الصدفةتفاصيل إنقاذه وهى أنه قد تظاهر ضابط الشرطة بأنه حبيبة الرجل الخمسيني، وواصل الحديث معه، وحاول الحصول منه على المزيد من المعلومات لكسب بعض من الدقائق، وفي الوقت نفسه، الاتصال بالشرطة المحلية لرو الإيطالية.