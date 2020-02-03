رئيس دولة فلسطين يشيد بموقف العرب من «صفقة القرن»

رام الله : واس

أشاد رئيس دولة فلسطين محمود عباس بموقف العرب من “صفقة القرن”، وقال: “العرب وقفوا معنا وقفة رجل واحد، وأخذوا قرارًا بالإجماع على مشروع القرار الذي قدمناه، ولم يحصل عليه أي تعديل واعتمد كما هو”.

وقال الرئيس لدى ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية في رام الله: اليوم سنوقف التنسيق الأمني، ولن نتراجع عن مواقفنا حتى يتراجع الأمريكان والإسرائيليون عن مشروعهم (صفقة القرن)، ولن نقبل أن تفرض أمريكا شرعيتها وتلغي كل المرجعيات الدولية.

وأضاف الرئيس عباس: إما أن نأخذ حقوقنا كاملة حسب قرارات الشرعية الدولية، أو على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كاملة كقوة احتلال، مؤكداً رفض بلاده أن تكون أمريكا وحدها وسيطًا في عملية السلام، وقال: منذ أوسلو عام 1993 ولغاية الآن لم تعطنا أمريكا أي شيء.

وأكد عباس مواصلة التحرك على الصُّعد كافة لمواجهة “صفقة القرن”، وسنقدم رؤيتنا إلى مجلس الأمن، وسنجدد رفضنا لهذه الصفقة لأنها تنتقص من الحقوق الفلسطينية، وتتنكر لكل الاتفاقات وقرارات الشرعية الدولية.