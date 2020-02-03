الدراجة تحميك من الوفاة المبكرة .. باحث يكشف المفاجأة والبديل الأمثل!

الدراجة ومنافعها الصحية الكبرى، هي ليست فقط تمرين للعضلات بل أيضا منشط للدورة الدموية وداعم للحياة.

ونقلت وكالة سبوتنيك، عن علماء في جامعة أوتاجو النيوزيلندية، دراسة تفيد بأن ركوب الدراجات الهوائية بانتظام يقلل من مخاطر الموت المبكر.

وخضع 80% من سكان نيوزلندا خلال 15 عاما، للدراسة حيث تم رصد الأشخاص القادرين على العمل.

كما رصدت الدراسة الذين يستخدمون دراجاتهم الهوائية ومقارنتهم مع أقرانهم، بحسب موقع “سبوتنيك” الروسي.

وكشفت الدراسة عن نتائج مثيرة، حيث أن معدل الوفيات بين مستخدمي الدراجات الهوائية انخفض بنسبة 13%.

وذلك مقارنةً بالأشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل العامة.

باحث يكشف المفاجأة

وفي مفاجأة تسر أصحاب الدراجات قال كبير الباحثين في جامعة أوتاجو، كيرولاين شو، إن هذه النتيجة هي بسبب النشاط الجسدي المعتدل، موضحًا أن الذهاب إلى العمل والعودة سيرا على الأقدام أفضل بديل عن الدراجة الهوائية.