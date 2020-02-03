التحالف يطلق أولى رحلات مبادرة طائرات الرحمة

البلاد : متابعات

أطلقت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الاثنين 3 فبراير 2020م أولى رحلات الجسر الجوي تحت مبادرة طائرات الرحمة والتي نقلت عدد من المرضى إلى العاصمة الأردنية عمان بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية لقوات التحالف وحرصها على التخفيف من الأوضاع التي يعانيها الشعب اليمني، وتحسين ظروفهم الإنسانية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أطلق الأسبوع الماضي جسراً جوياً لنقل المرضى من اليمن للعلاج إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي الاثنين الماضي أن هذه الخطوة “تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق وتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية”.