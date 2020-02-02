طريقة عمل الزبدة بمكونين فقط!

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل الزبدة بأقل التكاليف وبطريقة عمل مضمونة وبمكونين فقط!

المقادير اللازمة لعمل الزبدة بالمنزل

لتر من كريمة الخفق

ماء مجمد للغاية

طريقة عمل الزبدة بالمنزل

نقوم بإحضار العجان

ثم تغيير شكل العجان إلى شكل الخفاقة الخاصة بخفق البيض

نقوم بإحضار الكريمة

ثم نضعها فى وعاء الخفق الخاص بالعجان

نبدأ فى تشغيل العجان على سرعه متوسطة لمدة ثلاث دقائق

ثم نقوم برفع السرعة لسرعة مرتفعة بعدما نلاحظ أن الكريمة أصبحت مرتفعة القوام وكثيفة

نقوم بإستمرار خفق الكريمة على السرعة المرتفعة

بعد مرور قليل من الوقت من الخفق

سنبدأ فى ملاحظة أن الكريمة أصبحت تتحول للون الأصفر وبدأ يظهر بعض التكتلات بها

نستمر فى الخفق سنلاحظ أن الكريمة تحولت للون الأصفر وبدأ ينزل منها القليل من الماء

نستمر فى الخفق حتى نجد الكريمة تحولت للون الأصفر تماماً وإلتصقت تماماً بالمضرب الخاص بالعجان

نقوم الأن بإطفاء العجان

ثم نقوم بأخذ الزبدة من المضرب أو الوعاء

نقوم بتصفيه الماء الذى نزل من الكريمة فهو غير ضرورى

ثم نقوم بتشكيل الزبدة بواسطة يدينا حتى نحصل على الشكل الدائرى لها

نقوم بالضغط جيداً عليها حتى نتأكد من تصفيتها تماماً

نضعها فى الماء المجمد ونخرجها ونضغط جيداً حتى تتصفى تماماً من كل الماء

نضعها فى قالب مربع أو مستطيل أو دائرى أو فى علبة أو برطمان محكم الغلق

تستخدم وقت الحاجة

ملاحظات يفضل وضع الكريمة بالثلاجة قبل خفقها لمدة 4 ساعات حتى تصبح باردة من الممكن إستخدام المضرب الكهربائى بالوصفة إن لم يتوفر لدينا العجانة من الممكن خفق الخليط بمضرب يدوى ولكن سيحتاج للكثير من الجهد والوقت