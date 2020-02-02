صدق أو لا تصدق .. كمامات ضد كورونا مصنعة في معقل الفيروس القاتل!

صدق أو لا تصدق، هذه ليست مزحة كما تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بل حقيقة مفزعة تخص كمامات كورونا.

وبحسب تقرير لسكاي نيوز ومع اتباع العالم لكافة إجراءات الحرص للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا القاتل، هناك خطر غريب.

الفيروس من المعروف أنه قادم من مدينة ووهان الصينية، لكن تلقت امرأة إيطالية صدمة كبيرة بعدما اكتشفت أن الكمامة مصنعة في ووهان.

الكمامة التي قامت السيدة بشرائها مصنعة في الصين، وتحديدًا في مدينة ووهان، مركز انتشار الفيروس، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.

واتضح أن الكمامة تم تصنيعها في أبريل الماضي، وهو ما يعني قبل انتشار الوباء المميت.

و صدق أو لا تصدق تم توزيعها في إيطاليا من قِبل شركة أدوية إيطالية تعرف بـ “Farmaczabban”.

وتسبب فيروس كورونا، في 259 حالة وفاة، وإصابة 11821 في الصين وحدها، حتى أمس الجمعة، وفقا للجنة الوطنية للصحة في الصين.

كذلك انتقل الفيروس إلى 20 دولة أخرى، منها أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلان حالة الطوارئ.