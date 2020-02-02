 تقرير أممي يفضح دعم إيران المتواصل للحوثيين

عدن – البلاد

فيما حققت قوات الجيش اليمني، أمس السبت، تقدمًا ميدانيا جديدًا في جبهة نهم وقتلت عشرات من عناصر المليشيا، تقدمت أيضًا في الجهة الشرقية لمدينة تعز بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، وتمكنت من السيطرة بشكل كامل على تبة المقرمي والتلال المجاورة لها المطلة على تباب الجعشاء والسلال، ووعد الناطق العسكري لمحور تعز، العقيد عبدالباسط البحر، بأن هناك مفاجآت في الساعات القادمة وتحول كبير في مجرى المعركة، أفاد تقرير لخبراء أمميين، أمس السبت، بأن ميليشيا الحوثي في اليمن استحوذت في عام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.

والتقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن الدولي هو ثمرة تحقيق استمر سنة، أجراه خبراء الأمم المتحدة المكلفون بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015.

وقال التقرير المفترض أن يُنشر قريبًا إنه “بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات (الحوثيون) يستخدمون نوعًا جديدًا من الطائرات بلا طيار. وبحسب المحققين، “بعض هذه الأسلحة “يبدو أنها أُرسلت عبر مسار تهريب عبر الساحل الجنوبي لليمن، وصولاً حتى صنعاء” التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد المحققون أنه “من غير المرجح” أن يكون الحوثيون مسؤولين عن الهجمات التي طالت منشآت نفطيّة سعوديّة في 14 سبتمبر 2019 على الرغم من تبنيهم لها، في إشارة إلى اتهام إيران بتنفيذ الهجمات ، الأمر الذي أكدته تقارير أمريكية وغربية وسعودية.

وفي سياق متصل باليمن، أفادت تقارير إعلامية بمقتل من يسمى بزعيم تنظيم “القاعدة في جزيرة العرب” الإرهابي قاسم الريمي، مساء الجمعة، بغارة لطائرة من دون طيار، يُعتقد أنها أمريكية، في مديرية وادي عبيدة بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.