النظام القطري خنجر في ظهر العرب

البلاد- هاشم آل هاشم

تعقيبا على تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية مؤخرًا، أفاد بأن السعودية والإمارات ومصر ودولاً أخرى بذلت محاولات جادة خلال السنوات الماضية لمواجهة التمدد والنفوذ الإيراني في المنطقة، فيما عملت قطر في اتجاه معاكس لمحاولة إفشال هذه المجهودات، وقدمت المساعدات لتقوية النظام الإيراني وتمكينه من التدخل في شؤون الإقليم والالتفاف على العقوبات الأمريكية،

أكد خبراء ومختصون في العلاقات الدولية أن النظام القطري يواصل التحرك في الدائرة الإيرانية، بل يفضل الارتماء في أحضان نظام الملالي والنظام التركي كونه منبوذا عربيًا، لتمويله ودعمه الإرهاب والتطرف في الشرق الأوسط والعالم ، وأوضحوا أن نظام الدوحة يريد استمرار الأزمة مع الدول العربية والخليجية من أجل مواصلة سياساته التآمرية مع إيران وتركيا ، لأن حل الأزمة يستوجب عليه تنفيذ التزاماته في عدم القيام بخطوات تهدد الأمن القومي العربي.

وقال الخبير في العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية في القاهرة د. علي عنان إن الوضع المتأزم على المستوى الإقليمي والدولي، والتدخلات الإيرانية العلنية في شؤون المنطقة والخليج وتدخل تركيا في سوريا وليبيا يحتم أن يكون هناك حائط صد عربي وخليجي، لكن قطر هي الثغرة في حائط الصد، مؤكداً أن مطالب الدول الأربع لن تتغير ولا بد من الانصياع القطري.

وأضاف لـ(البلاد) أن استمرار عداء النظام القطري للعرب ، سبب تواصل الأزمة للعام الثالث على التوالي منذ إعلان الرباعى في 5 يونيو 2017 مقاطعة نظام الحمدين، والذى عقبه طُرح 13 مطلبًا لعودة الدوحة للحضن العربي والخليجي، على رأسها التوقف عن دعم التيارات الإرهابية والمناوئة لأمن واستقرار الدول العربية.

وأوضح عنان أنه رغم محاولات الدول الأربع تعديل سياسة الدوحة وعودتها إلى الصف العربي والخليجي، إلا أنه في كل مرة تثبت قطر أنها خنجر في الظهر العربي، وهي الخاسر الأكبر من هذه الأزمة حيث تحولت إلى مرتع للقوى الأجنبية، وبالتالي من الضروري إعادة التفكير في وضعها السياسي والأمني والانضمام إلى المركب العربي والخليجي.



وقالت أستاذة العلوم السياسية د. إيمان الطيب إن المعطيات السياسية لا تسمح اليوم بالاصطفافات مع إيران في ظل ممارساتها ونواياها الخبيثة في المنطقة، كما تظهر الدلائل الرضوخ الإيراني بعد تزايد الضغوط، وطلبها توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول الخليج.

وأضافت لـ(البلاد) أن قطر اليوم أكثر عزلة من أي وقت مضى بعد النية المبيتة بالانسلاخ من الحضن العربي، بينما تتعرض المنطقة إلى تهديدات صريحة من إيران، أحد أبرز داعمي وحلفاء النظام القطري، ما يعني أن الدوحة تواصل وبشكل صريح العمل العدائي ضد المصالح العربية.