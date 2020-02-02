احذر.. البصل قد يصيبك بالسرطان

نرمين عباس

حذر علماء في الولايات المتحدة الأمريكية، من تناول البصل أو طبخه إذا كانت فيه بقعة تعفن ولو صغيرة، لأنه يسبب تطور مرض السرطان.

أكد علماء المركز الطبي الأمريكي”Health Line”، على عدم استخدام حتى البصل المتعفن جزئيا في الطعام

والذي بدأ تعفنه خلال عملية تخزينه، بسبب خطورته المميتة، وفقًا لروسيا اليوم.

ويقول العلماء، إن تعفن جزء من البصلة هو إشارة لوجود مركب الأفلاتوكسين aflatoxin، الذي في ظروف معينة يترسب على النباتات الورقية.

وهذا المركب يظهر على السطح الخارجي للبصل أو تحته على شكل بقعة سوداء.

وهناك عدة أسباب تزيد من خطر ترسب الأفلاتوكسين، الرطوبة العالية، حرارة التخزين غير الصحيحة، تأثير الحشرات

والتماس مع الماء الملوث، ويسبب دخول هذا المركب إلى الجسم مرض سرطان الكبد القاتل، بحسب الباحثين.

ويقول الأطباء “تؤثر هذه المادة السامة في أعضاء الجسم الأخرى، وقد يؤدي التسمم بهذه المادة إلى الموت”.

ويؤكد الأطباء على ضرورة استخدام البصل الجيد الخالي من هذه البقع والعفونة تماما، وعدم استخدام البصل المتعفن نهائيا بعد رمي المنطقة المتعفنة، ويضيفون

البصل السليم يحتوي على نسبة عالية من فيتامين С، ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية، التي تكافح البكتيريا المرضية والفيروسات.

وأن مكونات البصل تساعد في تمييع الدم وتخفض مستوى الكوليسترول فيه

وتزيل الترسبات على الأسنان وتخفض من خطر تصلب الشرايين والجلطة الدماغية والنوبات القلبية.

علاوة على هذا يفيد تناول البصل عند الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بما فيها السل والتهاب القصبات والشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.