إصلاح 18 ألف متر مربع من حفر الشوارع بالشرقية

الدمام : واس

كشفت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، عن منجزات حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري التي نفذتها الأمانة خلال شهر يناير من هذا العام 2020م في الدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الفرق الميدانية قامت بإصلاح أكثر من 18 الف متر مربع من حفر الشوارع وزراعة 660 الف شجرة وورود، وإزالة 966 حوش واستراحة ومخيم عشوائي وإصلاح 238 لوحة إرشادية وصيانة أرصفة بطول 21192 ألف متر طولي، بالإضافة إلى إزالة 1810 لوحة دعائية مخالفة في الدمام.

وأضاف أنه تم خلال الحملة معالجة 120 من واجهات المباني والمحلات، وإزالة 241 مظلة وهنجر داخل الأحياء، وإزالة 2458 متراً من الكتابات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع 526 من الباعة الجائلين، وإزالة 188272 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، وإصلاح 3829 عمود إنارة متهالك، ومعالجة واستبدال 5244 حاوية نظافة داخل الأحياء، إضافة إلى إصلاح وتأهيل 481016 ألف متر مربع من الحدائق وملاعب الأطفال، وإزالة 1939 سيارة تالفة ومهملة.

وأكد الصفيان أن الحملة تأتي امتداداً لحملات الأمانة الشاملة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري، ورفع مستوى التنسيق بين الإدارات بالأمانة، مشيراً إلى أن هذه الحملات تهدف إلى تحقيق الإصحاح البيئي وتعزيز عناصر التنظيم والتجميل بالمدينة، وإزالة مظاهر التشوه البصري، والقضاء على مسبباته، بالإضافة إلى تعزيز السلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بجميع اشكاله.