إحذر.. رائحة الفم تكشف عن أمراض خطيرة

نرمين عباس

نظرًا لأن الفم يحتوي على الكثير من البكتيريا، فإنه يعد دليلا للصحة العامة

فصحة الفم والأسنان تساعد في منع رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان وأمراض اللثة بالإضافة إلى بعض الأمراض الخطيرة

وفي هذا الموضوع، قال طبيب الأسنان الرائد الدكتور ريتشارد ماركيز، أثناء حديثه مع موقع “إكسبريس”:

“صحة الفم مهمة للغاية لصحة جسمك بشكل عام، لأنه المدخل إلى مجرى الدم والجهاز الهضمي..

وكثير من الناس يصفون الفم بأنه “مرآة” للصحة، فلو كنت تعاني من مشكلات صحية

يمكن أن تظهر أولا في الفم.. ويمكن للفم أن يكشف عن علامات أمراض اللثة والسكري ونقص التغذية”.

وأضاف “ماركيز”: “أن نزيف اللثة يعد علامة كبيرة على أمراض اللثة..

كما أن اللسان الأحمر أو الحاد يمكن أن يكون علامة على نقص الفيتامينات

بما في ذلك فيتامين B2 وB3 وB12.. ويمكن أن تكون البقع البيضاء علامة على عدوى فطرية تعرف باسم المبيضات البيضاء”.

أما عن الأمراض التي يمكن أن تنتشر بسبب سوء صحة الفم، قال الدكتور ماركيز:

“يمكن أن تدخل البكتيريا في مجرى الدم، ويحدث هذا عندما يكون هناك ضعف في صحة اللثة..

ويمكن أن تتأثر صحة القلب والأوعية الدموية أيضًا بشكل كبير، حيث تؤدي البكتيريا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية”.

وقدم “ماركيز” أفضل نصائحه للحفاظ على نظافة الأسنان والفم، قائلًا:

“يجب أن تكون عملية التنظيف بالفرشاة مرتين يوميًا بشكل مثالي، باستخدام فرشاة أسنان كهربائية تراقب الوقت وقوة التنظيف

مع استخدام حركات دائرية صغيرة أو اهتزازات..

ويجب زيارة طبيب الأسنان كل 3 إلى 6 أشهر لإجراء فحوصات منتظمة.. وتعد زيارات عيادة الأسنان المنتظمة مهمة لصحة أسنانك ولثتك

وللتحقق من أنسجة الفم، بحثا عن علامات حول الصحة العامة”.