مصر تعلن التوصل لاتفاق مبدئي حول خطة ملء سد النهضة

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء الجمعة، التوصل إلى اتفاق مبدئي حول خطة ملء سد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد جولات من المفاوضات المضنية والشاقة.

وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان لها، أنه بعد مباحثات لوزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة البنك الدولي، تم التوصل إلى اتفاق حول جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة.

وأوضحت أن الوزراء توصلوا إلى الآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والآلية التي تتضمن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل.

كذلك اتفق الوزراء على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.

وقد قام الوزراء بتكليف اللجان الفنية والقانونية بمواصلة الاجتماعات في واشنطن من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق.

وأشارت الخارجية المصرية إلى أن وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث سيجتمعون مجدداً في واشنطن يومي 12 و13 فبراير/ شباط 2020، من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق، تمهيداً لتوقيعه بنهاية الشهر نفسه.

هذا، وقد أعد الجانب الأمريكي وثيقة اتفاق حول هذه الموضوعات الثلاثة المشار إليها عاليه، وقد قامت مصر فقط بتوقيعها في نهاية الجلسة.

وأعربت مصر عن تقديرها وتثمينها للدور الذى اضطلعت به الإدارة الأمريكية ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس فى إدارة جولات التفاوض، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.