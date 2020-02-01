جبال جازان تستضيف «قهوة الكيف»

الداير بني مالك – البلاد

دشن أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز، مهرجان البن السابع في جبال جازان “قهوة الكيف.. مرحباً بالضيف”، الذي تستضيفه محافظة الدائر بني مالك، وذلك بمقر المهرجان بحي العرقين بالمحافظة.

وتجول سموه والحضور على أقسام المعرض المصاحب وأركانه، مستمعاً لشرح مفصل من محافظ الدائر بني مالك المشرف العام على المهرجان نايف بن ناصر بن لبدة، والقائمين على المعرض الذي يضم مشاركة ١٠٥ مزارعين من مزارعي البن بالقطاع الجبلي بالمنطقة، إضافة لمشاركة عدد من الجهات الحكومية الراعية والداعمة للمهرجان، كما دشن سموه الحملة الإعلامية لمبادرة الآثار السلبية للفكر الضال على الفرد والمجتمع التي تنظمها جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية مع شركائها من مؤسسات الدولة التي سيفتتح معرضها سمو أمير المنطقة جازان الأربعاء المقبل بمركز الأمير سلطان الحضاري بجازان.

وافتتح أمير منطقة جازان خيمة الأسر المنتجة بالمهرجان التي تمثل ٥٠ مشاركة من الأسر المنتجة بمحافظة بني مالك ومركز جبل الحشر ، وخيمة الفن التشكيلي التي تضمنت العديد من الأعمال التشكيلية والصور الفوتوغرافية ، التي تمثل مشاركة عدد من المصورات والفنانات التشكيلية بالمحافظة، كما رعى الحفل الخطابي لمهرجان البن السابع، ودشن العديد من المشاريع التنموية التي أنجزت بالمحافظةً والمراكز والقرى التابعة لها بقيمة إجمالية بلغت أكثر من ١٩٨ مليون ريال ، في شتى المجالات الخدمية والبلدية والزراعة والمياه والطرق والكهرباء و التعليم وعدداً من المشروعات الخدمية الأخرى.

والتقى الأمير محمد بن ناصر، بحضور نائبه بمشايخ وأهالي محافظة الداير بني مالك، في ختام جولته بالمحافظة، مشيراً إلى أن المملكة تنعم بالأمن والأمان ورغد العيش، مشدداً على عظم وأهمية الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع لرعاية وحفظ أمن الوطن والمواطن والمحافظة على مكتسباته ومقدراته وصد الحاسدين ورد كيد الكائدين في نحورهم من خلال التعاون وتضافر الجهود بين المواطن والمسؤول والتمسك بتعاليم الدين الحنيف وعادات وتقاليد الوطن العزيز.

ووجه سموه جميع مواطني ومديري الإدارات الحكومية بالتعاون في ما من شأنه تنفيذ المشاريع التنموية وتذليل كل ما يعترض تنفيذها ، سائلاً الله تعالى، أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لما فيه الخير والفائدة ويحقق الصالح العام .