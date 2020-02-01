تكنيك فني رياضي للتنفس الصحي .. يخلصك من التوتر والإجهاد بطريقة 4 – 7 -11!

تكنيك يشبه خطط كرة القدم لكنه هذه المرة يتعلق بطريقة التنفس الصحية المفيدة جدا للجسم والأعضاء البشرية.

والتنفس الذي استعرضه تقرير روسيا اليوم بطريقة 4 ثم 7 ثم 11 هدفه التخلص من الإجهاد والتوتر النفسي .

الطريقة يشرحها توماس لوي، أستاذ علم النفس الجسدي والعلاج النفسي في مستشفى جامعة ريجنسبورج.

والذي شدد على أهمية التنفس بطريقة 4-7-11، والتي تعني استمرار عملية الشهيق لمدة أربع ثوان والزفير سبع ثوان.

وذلك بحسب ما ذكره موقع “روسيا اليوم” نقلا عن موقع Focus.de.

الإجهاد والتوتر

وكشف توماس لوي، أن الحياة اليومية تجعل الإنسان في حالة توتر، ولكن بمساعدة خدعة بسيطة يمكن تجنب هذا التوتر.

ليس فقط بالاسترخاء ولكن بجعلها مفيدة للصحة، مقترحا تعلم طريقة بسيطة للتنفس.

وتلك الطريقة تكنيك نافع يجب أن تستمر فيه عملية الشهيق أربع ثوان، والزفير سبع ثوان مع تكرارها عدة مرات.

وذلك نظرا لأن عملية التنفس هي القاسم المشترك لجميع طرق الاسترخاء، مما يساعد كثيرا في حالات التوتر النفسي المزمن والقلق الحاد وحالات اضطراب النوم.

ولفت أستاذ علم النفس الجسدي، إلى أنه من المهم أن تكون مدة الزفير دائما أطول من مدة الشهيق، حيث أن مثل هذه التمارين يجب أن تتكرر خلال فترة طويلة.

لذلك أقترح استمرارها لمدة 11 دقيقة لغالبية الناس، مشيرا إلى أن استمرارها لمدة ربع ساعة يؤدي إلى استرخاء الجميع تقريبا فضلا عن التخلص من التوتر النفسي.

وهذه الطريقة في التنفس تستخدم في رياضة اليوجا أيضا، نظرا لأن ميزتها تكمن في سهولة استخدامها في حياتنا اليومية.