أعضاء السلك الدبلوماسي يزورون حي الطريف التاريخي بالدرعية

الرياض : واس

قام أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى المملكة وعائلاتهم اليوم بزيارة لحي الطريف التاريخي بالدرعية، أحد مواقع التراث الوطني في المملكة والمدرج على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، بتنظيم من وزارة الخارجية.

وتجول السفراء وممثلو البعثات الدبلوماسية في الحي التاريخي الذي تشرف عليه هيئة تطوير بوابة الدرعية ، مستمعين لشرح تعريفي عن مبانيه التراثية التي من أبرزها قصر سلوى ومتحف الدرعية والمتحف الحربي ومتحف الخيل العربي وقصر الأمير مشاري بن سعود وقصر الإمام عبدالله بن سعود وجامع الطريف الكبير، ومجموعة من القصور والمنازل التي يضمها الحي.

واطلع الزوار على فنون العمارة الفريدة والمتميزة التي تعكس أساليب الحياة التقليدية، إلى جانب مراحل العصور التاريخية للدولة السعودية.

وأبدى الزوار سعادتهم بما شاهدوه في الحي من مبانٍ تراثية وتاريخية، مؤكدين أن حي الطريف في الدرعية يحكي تاريخ المملكة العريق .