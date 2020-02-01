أبرزها الريكفورد ..أنواع الجبن التي تساهم فى إنقاص الوزن

تعتبر الجبنة من أكثر منتجات الألبان الغنية بالفوائد الصحية، حيث تحتوي على عناصر غذائية صحية مثل: البروتين والكالسيوم ، لكن الجبن يحتوي على نسبة عالية من الدهون والصوديوم والسعرات الحرارية، لذا تكون غير صحية، وهناك أنواع من الجبن أفضل من غيرها من حيث فوائدها الصحية .

ويمكن أن يساعد تناول الجبن في إنقاص الوزن، ويساعد على الوقاية من أمراض القلب وهشاشة العظام.

أفضل 3 أنواع صحية من الجبنة



جبنة الموزاريلا



أكثر أنواع الجبن الصحية، حيث إن هذا الجبن طري، أبيض اللون ويحتوي على نسبة رطوبة عالية، وكذلك هو أقل في الصوديوم وكذلك السعرات الحرارية بالمقارنة مع معظم أنواع الجبن الأخرى.

يحتوي 30 جرام من الموزاريلا على حوالي 85 سعرة حرارية و7 % من الاستهلاك اليومي الموصى به من الصوديوم.

تحتوي على بكتيريا بروبيوتيك المفيدة ويمكن أن تساعد في تحسين صحة الأمعاء، وتعزيز المناعة والالتهابات في جسمك.

يمكنك إضافتها إلى السلطة أو الخضار السوتيه أو شريحة الخبز أو مجرد تناولها.

الجبن الأزرق أو الريكفورد





يتكون الجبن الأزرق من حليب البقر أو الأغنام أو الماعز، وهذا الجبن أبيض اللون مع بقع زرقاء أو رمادية عليه، هذا الجبن يحتوي على كمية أكبر من الكالسيوم مقارنة بأنواع الجبن الأخرى.

حوالي 30 جرامًا من الجبن تحتوي على 33 % من الكالسيوم الموصى به يوميًا، وبالتالي ، فإن إضافته إلى نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في منع المشكلات المتعلقة بالعظام.

جبنة الفيتا





جبن الفيتا عادة ما يكون مصنوعًا من حليب الماعز أو الأغنام، يتم تعبئة جبنة الفيتا في محلول ملحي للحفاظ على رطوبته، وبالتالي، يمكن أن تكون عالية في الصوديوم، ومع ذلك، فإن هذا الجبن يحتوي على أقل عدد من السعرات الحرارية مقارنة بأي جبن آخر.

يحتوي جبن الفيتا على حمض اللينوليك، والذي يرتبط بتقليل الدهون في الجسم وتحسين مؤشر كتلة الجسم.

وجدت دراسة أن تناول 3.2 جرام يوميًا من هذا الحمض CLA يوميًا لمدة 6 أشهر يمكن أن يساعد في تقليل الدهون في الجسم ومنع زيادة الوزن.