مجسم بحيرة السمكة عالقاً في الوحل

جدة ـ مهند قحطان

طرحت أمانة محافظة جدة من قبل مسابقة لـ 4 تصاميم جديدة لتطوير مجسم منطقة بحيرة السمكة وذلك بعد ترشيحها من قبل لجنة التقييم، الا أن المجسم ما زال غارقا في الوحل ويخبو كل يوم بريقه لدرجة أنه أصبح مرتعا لتجمع النفايات ومسببا للتشوه البصري، ولا يشكل معلما جماليا البتة، الأمر الذي أثار تساؤل العديد من المواطنين عن أسباب تأخير تطوير المشروع، خصوصا وانه كان في الماضي أحد المعالم الهامة في الواجهة البحرية في جدة.

وطالب عدد من رواد الكورنيش الشمالي أمانة جدة ضرورة الوفاء بوعدها، لتطوير المجسم الذي أصبح ــــ وفقا لأقوالهم ــ مجرد موقع مليء بالطين والمياه الآسنة. وفي هذا الصدد قال عبدالعزيز الحسامي أصبحت في الفترة الأخيرة ابتعد عن موقع مجسم بحيرة السمكة لأنه يشكل خطورة على أطفالنا ولا ندري في أي وقت سيتم تطويره كون الأرصفة التي تطوقه تشكل تشوها بصريا وخطرا على أي شخص، وإذا دفع الفضول طفلا صغيرا أو سائحا إلى تجاوز الأرصفة للوصول إلى المجسم فإنه سوف يغرق في وحل البحيرة التي تغير ماؤها وأصبح لونه احمر، خصوصا وأن الأتربة دفنت البحيرة التي كانت في السابق معلما من معالم عروس البحر الأحمر. وحذر الحسامي رواد الكورنيش الشمالي من الاقتراب من المجسم لأنه يشكل خطورة على المارة، داعيا في الوقت نفسه أمانة جدة، بتطوير المجسم وإعادة البريق إليه.

بحيرة مهملة

من جهته قال أحمد نبيل عند مروري بجوار الكورنيش تطل في ذاكرتي البحيرة المهملة ومجسم السمكة في أبحر الشمالية، وهذا الوضع يثير حزمة من التساؤلات وتأتي الإجابة أن المجسم المتهالك هو السبب الرئيسي في تلون مياه البحيرة باللون الأحمر.

وأضاف أن أمانة جدة سبق وأن أكدت أنها بصدد ترميم مجسم السمكة وصيانة البحيرة ولكن رغم مرور فترة طويلة ما زال المجسم على حاله، لافتا إلى أنه إزاء هذا الوعد من قبل الأمانة قامت شركة المقاولات المكلفة بتطوير المجسم بتطويق البحيرة بما يزيد عن 900 صبة خرسانية لمنع النزول الى المجسم لحين الانتهاء من عمليات الترميم لمجسم السمكة تمامًا، إلا انه لم يتم تنظيف الموقع حتى الآن لذا يجب على أمانة جدة أن تهتم أكثر بجوانب الصيانة والتطوير والتحسين للافضل بدلا من تركها بهذه الحالة المزرية.

وتابع بقوله كنا نتمنى أن تبادر الأمانة بملاحظة الوضع ومعالجته، لإظهار الوجه المشرق لعروس البحر الأحمر، لافتا إلى أن الجميع واثقون بأنه سيتم تطوير هذا المجسم واعادة الرونق إليه بدلا من تركه مهملا لعوامل الطقس.

محلك سر

يذكر أن أمانة جدة سبق وأن طرحت أربعة تصاميم مقترحة لتطوير مجسم السمكة بأبحر ومنطقة بحيرة السمكة، وقد استعرضت عبر حسابها الرسمي في تويتر التصاميم من إجمالي 21 عملا مشاركا ضمن مسابقة جمل مدينتك لإعادة تصميم المجسم، والتي أطلقتها الأمانة لطلاب وطالبات الجامعات والكليات المتخصصين، والتي لاقت تفاعلا إيجابيا من السكان بشكل كبير، والتي هدفت إلى تشجيع السكان على المشاركة في تقديم حلول إبداعية تسهم في تجميل مدينتهم، وتحفيز المبدعين من ذوي الاختصاص لتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع، إلى جانب رفع مستوى تفاعل أفراد المجتمع وتعزيز الإبداع والابتكار وإعطاء جمالية للعروس لكن حتى نشر هذه الخبر المجسم ما زال كما هو وقد أصبح بمثابة سيناريو محلك سر.

وكانت ثمة دراسة قد أشارت إلى ضرورة عدم الاقتراب من بحيرة مجسم السمكة، لأنها أصبحت مرتعا للطحلب الاحمر الذي يؤثر على الصحة.