المحليات

تنبيه.. أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      31 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الطائف : واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات الطائف، والعاصمة المقدسة ، وميسان، والقنفذة ، والكامل، والليث، ومنى مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً – بمشيئة الله-.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

صحيفة البلاد

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