الأرياني: حشد المليشيات الحوثية إعلان لوفاة العملية السياسية

عدن – البلاد

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، أن الحشد العسكري الأخير والبيانات الصادرة عن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً هو إعلان صريح عن وفاة العملية السياسية في اليمن.

وقال الأرياني، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن البيان الأخير يكشف إصرار المليشيات الحوثية على المضي في مخططها الانقلابي الممول من إيران على الدولة والإجماع الوطني، واعتراف بتنفيذها هجمات إرهابية على الجارة المملكة باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع”.

ولفت إلى أن البيان جاء للتغطية على فشل المليشيات الحوثية في تحقيق أهداف تصعيدها العسكري الواسع في السيطرة على محافظتي مأرب والجوف بعد حشد الآلاف من عناصرها، إلا أنها اصطدمت بصمود الجيش وأبناء هذه المناطق الشرفاء الذين اسقطوا مخططاتها وكبدوها خسائر بشرية فادحة هي الأكبر منذ العام 2015م.

وأضاف الوزير اليمني أن هذا البيان الذي يروج لانتصارات زائفة يهدف لرفع معنويات عناصر المليشيا الحوثية وحشد المزيد من المغرر بهم في معاركها العبثية، والزج بهم في محارق الموت الحوثية خدمة للمشروع الإيراني.