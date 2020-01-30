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وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع المديرة العامة لليونسكو

صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      30 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض: واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ) أودري أزولاي.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة واليونسكو في مجالات التربية والعلوم والثقافة

واستعراض دور المملكة في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات، ودعم أعمال اليونسكو وبرامجها التعليمية والثقافية.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

صحيفة البلاد

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