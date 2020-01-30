وزير الخارجية يبحث العلاقات والمستجدات مع المسؤولين البلغار

صوفيا -واس

نقل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- إلى فخامة الرئيس رمين راديف رئيس جمهورية بلغاريا وتمنياتهما لجمهورية بلغاريا بالمزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث جوانب التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

كما التقى سموه،رئيس مجلس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

من جهة أخرى عقد سموه جلسة مباحثات رسمية مع نائبة رئيس مجلس الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة خارجية بلغاريا إيكاتيرينا زاخاريفا،جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون والتنسيق المتبادل إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

كما التقى سموه في مقر البرلمان البلغاريا أمس رئيسة البرلمان تسفيتا كاريانتشيفا، وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حيال القضايا التي تهم البلدين، واستعراض أبرز المستجدات على الساحة الدولية، وبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الدبلوماسية البرلمانية والتأكيد على الروابط التي تجمع بين البلدين.