وزير التعليم يكرم الفائزين بجائزة الملك عبدالله للترجمة

الرياض – البلاد

سلم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ،جائزة الملك عبدالله بن عبد العزيز للترجمة للفائزين بها ، وذلك خلال الحفل الذي أقامته مكتبة الملك عبد العزيز العامة مساء أمس، بحضور عدد كبير من المثقفين والكتاب الفائزين بالجائزة في دورتها التاسعة للعام 1440هـ – 2018م ، بقاعة الندوات بالمكتبة .

وخاطب الحفل وزير التعليم والمشرف العام على المكتبة فيصل بن عبد الرحمن بن معمر وأعلن أمين عام الجائزة الدكتور سعيد السعيد أسماء الفائزين حيث فاز بجائزة مجال “جهود المؤسسات والهيئات” مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية, بينما حُجبت الجائزة الخاصة بمجال “العلوم الطبيعة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى”،, فيما فاز بجائزة مجال “العلوم الطبيعية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية” الدكتور هيثم غالب الناهي والدكتور حسين محمد حسين والدكتور ناصر محمد عمر.

وحُجبت جائزة مجال “العلوم الإنسانية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى” بينما فاز الدكتور هشام بن إبراهيم بن عبدالله بن سلمان الخليفة والدكتور سعد بن ناصر الحسين بجائزة مجال “العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية” كما فاز مشاركة كل من البروفيسور عبدالعزيز حمدى عبدالعزيز النجار “مصري الجنسية” والبروفيسور محمد خير البقاعي من سوريا ومحمد طلعت أحمد أحمد الشايب من مصر بالجائزة في مجال “جهود الأفراد”.