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نيوم تبني أول محطة تحلية بتقنية القبة الشمسية

صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      30 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

تبوك – البلاد

أعلنت شركة “نيوم” أمس أنها ستعتمد على تقنية رائدة للطاقة الشمسية لإنتاج مياه نظيفة عذبة منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة، كخطوة لتعزيز مكانة نيوم كوجهة عالمية جديدة ومركز واعد للابتكار والحفاظ على البيئة ودور “نيوم” كمسرع للتقدم البشري.

ووقعت نيوم اتفاقية مع شركة “سولار واتر المحدودة”، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، لبناء أول محطة لتحلية المياه بتقنية “القبة الشمسية” في شمال غرب المملكة، وهي الأولى من نوعها ومستدامة كلياً ومحايدة كربونياً بنسبة 100 % , وستشكل مستقبل تحلية المياه في نيوم والمملكة والعالم أجمع وفي حل واحدة من أكثر مشكلات العالم إلحاحًا وهي الوصول إلى المياه العذبة.

وأكدت شركة نيوم أن العمل في مشروع القبة الشمسية سيبدأ في شهر فبراير القادم ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول نهاية عام 2020م وستكون تكلفة إنتاج المياه عبر هذه التقنية 0.34 دولارا / متر مكعب، ما يعادل 1.275 ريالا / متر مكعب، أقل بشكل كبير من التكلفة المرتبطة بمحطات تحلية المياه باستخدام طرق التناضح العكسي المعمول بها حالياً, كما ستقلص هذه التقنية بشكل كبير من التأثير البيئي لعملية تحلية المياه.

صحيفة البلاد

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