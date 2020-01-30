مركز الملك سلمان للإغاثة يدين اقتحام ونهب مستودعًا لبرنامج الأغذية العالمي بمحافظة حجة

البلاد : متابعات

اطلع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على البيان الصادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الأحد الماضي حيال قيام مجموعة مسلحة باقتحام ونهب 127.5 طنا من المواد الغذائية من أحد مستودعات البرنامج في مديرية أسلم بمحافظة حجة والتي تقع تحت سيطرة المليشيات الحوثية، وأدان بأشد العبارات هذا العمل المشين والذي يتنافى مع كل المبادئ والأعراف الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.

وأهاب المركز في بيان له بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي الوقوف بكل حزم وصرامة تجاه تلك الانتهاكات التي تقع تحت مسمع ومرأى المليشيات الحوثية في المناطق التي تسيطر عليها، مبينًا أن المركز سبق أن حذر من الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها العمل الإنساني في اليمن من قبل المليشيات الانقلابية التي عاثت في اليمن الفساد، وما يحدث منها من تجاوزات غير مبررة واستهتار شنيع بحياة البشر الذين هم في أشد الحاجة للغذاء، وتعريضهم لمخاطر الجوع والمجاعة وانتشار الأوبئة.

وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة أن المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز وهي أكبر ممول للعمل الإنساني في اليمن وبالأخص برنامج الأغذية العالمي تؤكد التزامها بالاستمرار بدعم والوصول لكافة فئات ومناطق اليمن للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي تواجه الشعب اليمني الشقيق.