“مدن” تطرح منتجاتها لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ملتقى “بيبان” الرياض

الرياض : واس

تستعرض الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” منتجاتها وخدماتها لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال مشاركتها في ملتقى “بيبان” الرياض الذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، بمركز المعارض بواجهة الرياض خلال الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2020.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي المكلف قصي العبد الكريم، أن الملتقى شهد حضوراً كبيراً من الجهات الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لاهتمامه بتهيئة البيئة الملائمة لنمو واستمرار هذا القطاع، مفيداً أن “مدن” تطرح عبر ورشة عمل بعنوان “منتجات وخدمات مدن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة” ومن خلال جناحها المشارك في باب الصناعة والخدمات اللوجستية، المحفزات والحلول التمويلية اللازمة لدعم رواد الأعمال بمدنها الصناعية، وتعزيز إسهامهم في الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة مستدامة، وذلك عبر استراتيجيتها لتمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي، وتنفيذاً لمبادراتها ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.

وأكد أن رؤية المملكة 2030 تستهدف تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ورفع إسهامهم في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 35%.

وبين أن “مدن” توفر العديد من المنتجات النوعية والحلول التمويلية التي تقدمها بالتكامل مع شركائها بالقطاعين العام والخاص لدعم رواد الأعمال وأبرزها منتجات: “أرض وقرض” و”مصنع وقرض” مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، وكذلك منتج تمويلي مشترك مع البنك السعودي الفرنسي يصل سقفه إلى مليار ريال ويتيح حزم تحفيزية متنوعة ويعزز الأنشطة المساندة كالخدمات اللوجستية الداعمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأيضاً تقديم منتج “أسس” بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية الذي يعمل على تسهيل وصول رواد الأعمال إلى المصانع الجاهزة والتمويل معاً، بالإضافة إلى حاضنات الأعمال، والمصانع الجاهزة بمساحاتها المختلفة، كما توفر “مدن” مع شركة “منافع المالية” تمويل الملكية الجماعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتضنها المدن الصناعية مع تقديم حزمة حوافز للشركات ذات القيمة المضافة العالية لتشجيعهم على الاستثمار بالمدن الصناعية.

وأبان العبد الكريم أن “مدن” وبالتكامل مع شركة مركز أرامكو لريادة الأعمال المحدودة “واعد” تُقدّم دعائم تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنتجات الصناعية الملائمة للمشاريع الممولة من “واعد”، على أن تتولى الأخيرة التمويل الذي يصل إلى 50 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً، إضافة إلى خدمات الإرشاد والتوعية وبناء القدرات لـما لا يقل عن 500 مستفيد، فضلاً عن طرح حزم تحفيزية متنوعة تخدم الصناعيين بالشراكة مع شركة “سابك” ضمن مبادرة “نساند” لاسيما رواد الأعمال وبناء قدراتهم والموارد البشرية العاملة بالمصانع عبر إتاحة برامج تدريبية متخصصة، وكذلك تيسير الحصول على التمويل اللازم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من كبرى الصناديق الوطنية، والمؤسسات المالية الحكومية، والجهات التمويلية في القطاع الخاص.

وتهتم “مدن” منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.