فوائد “الخروب” عديدة ومتنوعة.. تعرف عليها

يعد الخروب من البقوليات التي تحتوي على العديد من المغذيات، ولهذا ينصح باستخدامه وخصوصا البودرة التي يتم الحصول عليها بعد طحنه في تحضير مختلف الوصفات المنزلية.

ومن الاسباب التي يمكن أن تشجع على ذلك هى أنها تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم.

ورغم انها تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر إلا أن غناها بالألياف القابلة للذوبان يجعل عملية امتصاص تلك الدهون سهلة جدا.

ويساعد تناولها على تعزيز الشعور بالشبع حيث تبقى تلك الألياف في المعدة لمدة طويلة، ولهذا من الممكن الاعتماد عليها من أجل خسارة الوزن وحرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة خصوصا انها لا تحتوي على أى نسبة من الدهون الضارة. ويساعد تناولها على تعزيز الشعور بالشبع حيث تبقى تلك الألياف في المعدة لمدة طويلة، ولهذا من الممكن الاعتماد عليها من أجل خسارة الوزن وحرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة خصوصا انها لا تحتوي على أى نسبة من الدهون الضارة.

كما أنها لا تزود الجسم بالكثير من السعرات الحرارية مقارنة بالكاكاو مثلا.

كذلك تحتوي بدورة الخروب على الكثير من الحديد وتساهم في تعزيز الجهاز المناعي، ومن أجل الاستفادة من خصائصها أكثر من المفيد تناولها مع أطعمة غنية بالفيتامين سي.

وتعتبر بودرة الخروب أيضا مصدرا هاما للكالسيوم الذي يعتبر أكثر فعالية من المصادر الأخرى التي تحتوي عليه أصناف نباتية أخرى.