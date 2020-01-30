زراعة نخاع العظام .. بشرى لمرضى الجراحة الخطرة حول العالم

زراعة نخاع العظام من أخطر وأشرس العمليات الجراحية، والتي تحتاج إلى استعدادات طبية وصحية كبيرة جدا .

وعلى مستوى هذا الخطر، زفت وكالة سبوتنيك نبأ سارا للذين يعانون من تلك المخاوف المتعلقة بزراعة نخاع.

وحسبما كشفت دراسة جديدة، فإن المخاطر التي يواجهها مرضى زرع نخاع العظام في الولايات المتحدة انخفضت بشكل حاد.

وأظهرت دراسة مقارنة شملت 1114 مريضاً ممن خضعوا لزرع نخاع العظام في تحالف سياتل لعلاج السرطان بين عامي 2003 و 2007.

بشرى سارة

واظهرت كذلك أن 1131 مريضاً خضعوا لإجراء العملية بين عامي 2013 و2017، وهو ما أظهر انخفاضًا كبيرًا في خطر الوفاة الإجمالي.

وذلك بعد عملية الزرع وكان أقل بنسبة 34 ٪ في المجموعة 2013-2017.

على الرغم من أنهم كانوا أكبر سناً وأكثر مرضًا عندما أجريت لهم عملية الزرع.

وظهر أن انخفاض الخطر يرجع إلى انخفاض المضاعفات المرتبطة بالزر مثل الالتهابات والأمراض التي تصيب الكبد والكلى والرئتين.

من 30 ٪ إلى 11 ٪ على مدى السنوات ال 25 الماضية.