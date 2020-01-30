الجوهرة المشعة خارج الخدمة في الفترة المقبلة

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة واحدة لكل من الأهلي والاتحاد خارج حدود ملعب الجوهرة المشعة بشهر فبراير القادم.

وسيكون اللقائين المعنيّين بالقرار هما الأهلي ضد الاتفاق يوم 6 فبراير، والاتحاد أمام ضمك يوم العاشر من الشهر ذاته بمسابقة الدوري.

وسيحتضن ملعب “مدينة الملك عبد العزيز الرياضية” بالشرائع المباراتين بدلًا من الجوهرة المشعة الذي يشهد أعمال تجديد.

جاء قرار لجنة المسابقات بتوصية من الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية في الهيئة العامة للرياضة.

والتي أقرّت بوجود أعمال صيانة في الفترة من 29 يناير وحتى 20 فبراير في الملعب الأشهر بمدينة جدة.

جدير بالذكر أن ملعب الجوهرة -الذي يسع لـ65 ألف مشجع- المشعة كان مسرحًا للسوبر الإسباني الأخير بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة.

فيما لُعبت على أرضيته مباراة السوبر الإيطالي العام الماضي بين ميلان ويوفنتوس.

بينما أسند الاتحاد الآسيوي مهمة استضافة 3 مباريات من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي للموسم الحالي إلى الجوهرة المشعة.

اللقاءات الثلاث هي هلال القدس الفلسطيني ضد الجيش السوري، هلال القدس الفلسطيني ضد النجمة اللبناني، النجمة اللبناني ضد هلال القدس.