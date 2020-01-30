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ابنة بيل غيتس توافق على الزواج من شاب مصري

نرمين عباسaccess_time5 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      30 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

فاز الفارس المصري نايل نصار بقلب ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس وذلك بعد أن تقدم لخطبتها


وتوجت قصة الحب التي دامت 4 سنوات بين الابنة الكبرى لبيل غيتس والمليونير المصري نايل نصار بعرض زواج أثناء رحلة تزلج

وعبرت جينيفر عن سعادتها على إنستغرام قائلة “نعم مليون مرة” ووصفته بأنه “فريد” وكتب نايل “قالت نعم، أشعر أنني أسعد رجل في العالم”

جدير بالذكر أن الشاب المصري يبلغ من العمر 29 عاما، وولد في مدينة شيكاغو لأب وأم مصريين

ومن مواليد 21 يناير 1991، وعاش طفولته فى الكويت مع والديه

ثم انتقل إلى كاليفورنيا فى عام 2009كما درس الاقتصاد والإدارة في جامعة ستانفورد الأمريكية، شارك في عدة مسابقات رسمية بفروسية قفز الحواجز


والعروس من مواليد عام 199، ودرست في جامعة ستانفورد الأمريكية

وتخصصت في علم الأحياء البشرية، شاركت في عدة بطولات للفروسية

نرمين عباس

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