نرمين عباس

فاز الفارس المصري نايل نصار بقلب ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس وذلك بعد أن تقدم لخطبتها



وتوجت قصة الحب التي دامت 4 سنوات بين الابنة الكبرى لبيل غيتس والمليونير المصري نايل نصار بعرض زواج أثناء رحلة تزلج

وعبرت جينيفر عن سعادتها على إنستغرام قائلة “نعم مليون مرة” ووصفته بأنه “فريد” وكتب نايل “قالت نعم، أشعر أنني أسعد رجل في العالم”

جدير بالذكر أن الشاب المصري يبلغ من العمر 29 عاما، وولد في مدينة شيكاغو لأب وأم مصريين

ومن مواليد 21 يناير 1991، وعاش طفولته فى الكويت مع والديه

ثم انتقل إلى كاليفورنيا فى عام 2009كما درس الاقتصاد والإدارة في جامعة ستانفورد الأمريكية، شارك في عدة مسابقات رسمية بفروسية قفز الحواجز



والعروس من مواليد عام 199، ودرست في جامعة ستانفورد الأمريكية

وتخصصت في علم الأحياء البشرية، شاركت في عدة بطولات للفروسية