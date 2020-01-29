stc تستحوذ على 55% من فودافون مصر

البلاد : واس

وقعت stc مذكرة تفاهم مع مجموعة فودافون بخصوص استحواذ stc المحتمل على حصة فودافون البالغة 55% في شركة “فودافون مصر”.

واتفق الطرفان (stc ومجموعة “فودافون”) على تقييم نقدي قدره 2,392 مليون دولار أمريكي (8,970 مليون ريال) لحصة المجموعة وهي 55% في “فودافون مصر”، أي ما يعادل 4,350 مليون دولار أمريكي (16,312 مليون ريال) لكامل قيمة “فودافون مصر”، وسيتم تحديد مبلغ الاستحواذ النهائي عند توقيع الاتفاقيات النهائية الملزمة.

ويعتزم الطرفان في حال اكتمال الصفقة، إبرام اتفاقية شراكة سوق تُجيز استخدام علامة “فودافون” التجارية، وغيرها من خدمات “فودافون” الأخرى.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة stc ناصر الناصر أن عملية الاستحواذ المحتملة التي تعتمد على نتائج إجراء الفحص النافي للجهالة تتماشى مع استراتيجية stc الطموحة للنمو للحفاظ على موقعها الريادي ليس فحسب في المملكة بل في المنطقة، مشيراً إلى أن شركة فودافون مصر تتمتع بمكانة رائدة في سوق الاتصالات المصري، معبرباً عن التطلع للإسهام باستمرار نجاحها فيه.

من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لمجموعة “فودافون” نِك ريد عن فخر شركة “فودافون مصر” بتوقيع المذكرة وثقته في أن الشركة ستواصل نجاحها وازدهارها في ظل مجموعة stc.

وبين أن هذه الصفقة المحتملة تدعم الجهود للتركيز على الوجود الجغرافي للمجموعة في منطقتين جغرافيتين هما أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مؤكدًا أنها ستسهم في خفض صافي الديون المترتبة على الشركة وتحفيز القيمة لمساهمينها، والتطلع إلى تعزيز أواصر التعاون مع ” فودافون مصر” عبر إبرام اتفاقية شراكة سوق جديدة، والاستفادة من عمليات الخدمات المشتركة التي توفرها المجموعة في مصر والمعروفة باسم VOIS (حلول فودافون الذكية).

وبعد انتهاء stc من إجراءات الفحص النافي للجهالة لفودافون مصر، فإن أي اتفاق ملزم فيما يتعلق بهذه الصفقة سيخضع للحصول على الموافقات اللازمة من مجلسي إدارة stc وفودافون بالإضافة إلى الحصول على موافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة.