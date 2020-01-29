هل يُعتبر الهاتف المحمول مادة مسرطنة!؟

قناة “CNN” عرضتتقريرا يوضح نفع وضرر الهاتف المحمول على المستخدمين ، مشيرة إلى أن المنظمات الصحية حول العالم اتخذت خطوة نحو اعتبار الهواتف المحمولة مادة مسرطنة محتملة اى انها عامل يسبب السرطان .

وشدد التقرير على ضرورة إبقاء الهاتف على بعد حوالي نصف بوصة إلى بوصة من الرأس حتى يجعله أقل عرضة للأشعة .

ونصح التقرير باستخدام السماعات اللاسلكية لانها اقل ضررا من وضع الهاتف مباشرة وعدم وضع الهاتف في الجيب الامامي لانه يكون قريبا من الجسم.

واوضح التقرير ان لجنة الاتصالات الفيدرالية التي تضع مبادئ توجيهية بشأن مقدار الاشعاع الذى يمكن ان ينبعث من الهاتف المحمول أن الهواتف المحمولة اَمنة لكن الآخرين ليسوا متأكدين من ذلك.

واضاف ان إشعاع الهاتف يمكن ان يؤثر علينا من خلال ارتفاع حرارة الدماغ ، وقد تكون أدمغة الأطفال أكثر عرضة للخطر وذلك لأن جمجمة الاطفال رقيقة بشكل كبير ويكون من السهل الوصول اليها بسبب طبقتها الرقيقة.