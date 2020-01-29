هذا الشراب السحري يحرق الدهون و يحارب السيلوليت

تساعد بعض الوصفات الطبيعية في التخلص من المشاكل التي تزعج العديد من الأشخاص، ومنها وصفة بذور الكتان التي تساهم بشكل كبير في حرق الدهون الزائدة بالجسم والحد من ظهور علامات تشقق الجلد والسيلوليت اضافة إلى إعادة الإشراق والنضارة إلى البشرة.
ويحتاج تحضير هذه الوصفة إلى 3 ملاعق طعام من بذور الكتان ولتر واحد من الماء المعدني.
يوضع الماء على النار حتى يغلي، وبعد ذلك تضاف إليه بذور الكتان من التحريك المستمر لبضع دقائق.
يرفع الخليط عن النار ويترك ليبرد قبل أن يسكب في وعاء محكم الإغلاق ويحفظ لمدة ليلة كاملة.
ومن المفيد تناول القليل من الشراب خلال النهار وتحديدا قبل 30 دقيقة من موعد كل وجبة رئيسية.
ومن أجل الحصول على أفضل نتيجة ينصح بتكرار ذلك لمد 10 أيام ثم التوقف لأيام عدة قبل استخدام الوصفة مجددا، وفي موازاة ذلك يجب تناول الطعام الصحى وممارسة الرياضة.
ولا يمكن تناول هذا الخليط في حال المعاناة من مشكلة انسداد الأمعاء، ويجب فعل هذا أيضا قبل أو بعد ساعتين على الأقل من موعد تناول أى دواء.